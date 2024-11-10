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Червиченко: «Акрон» проиграл «Спартаку», потому что перестал быть безбашенным

Червиченко: «Акрон» проиграл «Спартаку», потому что перестал быть безбашенным
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Акроном» (4:0) в матче 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Я говорил перед матчем, что либо «Акрон» вырвет ничью, либо получит полную кошёлку. Вот «Акрон» и получил полную кошёлку. Думаю, это случилось, потому что «Акрон» перестал быть тем «Акроном», который только попал в РПЛ и выносил в прошлых годах «Локомотив» и «Спартак» в Кубке России. То есть был дерзким, задорным, безбашенным, летел и никого не боялся. А сейчас то ли в «Акроне» устали или это происходит от вальяжности, что прошло полсезона, а они по середине таблицы. То есть пришло чувство умиротворения и сытости.

Был беззубый футбол в матче со «Спартаком», хотя до 30-й минуты сопротивлялись. Ведь до гола Бонгонда в хорошей атаке, что происходит редко для «Спартака», только Мартинс попал в перекладину. Больше серьёзных моментов у ворот «Акрона» я не помню, а уже потом они посыпались», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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