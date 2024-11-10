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Бывший тренер «Спартака» Гунько: как болельщик клуба особой работы Амарала не замечал

Бывший тренер «Спартака» Гунько: как болельщик клуба особой работы Амарала не замечал
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Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался по поводу увольнения Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

— По моему мнению, трансферы, которые «Спартак» совершал в последнее время, не много зависели от Амарала — Абена, Мангаш, Маркиньос. Со стороны как болельщик «Спартака» я особой работы Томаша не замечал. Думаю, какой-то потерей это назвать нельзя.

— Кто должен его заменить — некий иностранец, человек Станковича или сразу Павел Андреев?
— Наверное, это самый сложный вопрос, на который будут отвечать руководители. Думаю, у них уже есть человек, который будет если и не занимать эту позицию, то выполнять функции спортивного директора, — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

До «Спартака» Томаш Амарал работал в португальской «Бенфике».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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