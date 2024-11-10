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Червиченко: пятое место в РПЛ — то место, о котором мечтал «Спартак»?

Червиченко: пятое место в РПЛ — то место, о котором мечтал «Спартак»?
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нынешнем положении красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков после 15 сыгранных матчей и занимает пятое место.

«Этот «Спартак» ничем не отличается от прошлогоднего. Я не такой любитель статистики, но мне кажется, что в прошлом году было плюс-минус столько же очков и такое же место в таблице после 15 матчей. Пятое место — это то место, о котором мечтал «Спартак»? Восемь очков от второго и 11 очков от первого после первого круга. Это хороший результат?

А также возможность в Кубке страны после поражения у себя дома «Ростову» вылететь в Путь регионов. Это то, с чем «Спартак» мечтал встретить Новый год? Думаю, совершенно нет. Поэтому различные отставки и выбор чего-то нового — это нормально. Самое главное, чтобы это новое не было хуже, чем старое, или не было посредственным», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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