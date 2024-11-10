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«Родина» уверенно обыграла «Чайку» в матче Первой лиги

«Родина» уверенно обыграла «Чайку» в матче Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина. «Родина» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Рейна – 9'     2:0 Рейна – 44'    

На девятой минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна. На 44-й минуте Рейна оформил дубль.

«Родина» после этой победы набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» с 25 очками идёт на седьмом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московское «Торпедо», в активе которого 36 очков.

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