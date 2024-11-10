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Вратарь «Кайрата» Ульянов: был в «Строгино», а сейчас могу уехать в Европу — безумие!

Вратарь «Кайрата» Ульянов: был в «Строгино», а сейчас могу уехать в Европу — безумие!
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Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

— Мой контракт подходит к концу. Даже летом были разговоры и конкретные предложения от клубов РПЛ, но мы с агентством решили остаться в «Кайрате» до конца сезона и попробовать побороться за чемпионство. Сейчас уже идут некоторые разговоры: есть варианты в РПЛ, даже европейские клубы выходили на связь. Но спешить пока некуда. Я отпраздную чемпионство, отдохну дома и после уже будем решать, где я продолжу карьеру.

— Ты сказал об интересе клубов РПЛ. Что за команды?
— Моей карьерой уже больше пяти лет занимаются агенты из Ultimate Sports. Я полностью доверяю им, поэтому вести все разговоры о моей дальнейшей карьере и интересе клубов — их прерогатива. Я работаю на поле, а они — за его пределами. Когда наступит момент — я всё узнаю. Что касается Европы, то это не топ-5 лиг, но достаточно крепкие команды, которые выступают в еврокубках. Три года назад я был в «Строгино», а сейчас могу уехать в Европу — это безумие! Я благодарен всей своей семье, родным и близким, которые постоянно меня поддерживали. Наверное, мои упорство, трудолюбие сыграли свою роль.

— «Кайрат» не хочет предложить тебе новый контракт?
— Мы разговаривали об этом. Мы выиграли чемпионство, значит, выйдем в Лигу чемпионов. И это хорошая возможность показать себя. В любом случае разговор состоится, но пока я хочу отпраздновать чемпионство и отдохнуть, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 350 тыс.

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