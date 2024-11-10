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Российский вратарь Ульянов: Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве «Кайрата»

Российский вратарь Ульянов: Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве «Кайрата»
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Российский вратарь казахстанского «Кайрата» Вадим Ульянов считает, что тренер Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве команды в текущем сезоне.

«Безусловно, Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве «Кайрата». У нас за один чемпионат сменилось три тренера, каждый из которых внёс свою лепту в это чемпионство, поэтому нельзя выделить кого-то одного. Я всем очень благодарен, это и их чемпионство тоже. Надеюсь, что Александр Анатольевич получит золотую медаль», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Кайрат» объявил об уходе Александра Кержакова с должности главного тренера через 97 дней после назначения.

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