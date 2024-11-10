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«Динамо» Москва сыграет с «Амкалом» — победителем Кубка МФЛ

«Динамо» Москва сыграет с «Амкалом» — победителем Кубка МФЛ
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«Динамо» Москва и медийный «Амкал» проведут товарищеский матч 17 ноября. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

Вчера, 9 ноября, «Амкал» выиграл Кубок МФЛ в матче с 2DROTS — 0:0 (5:4 пен.). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После 15 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 24 ноября, начало — в 16:30 мск.

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