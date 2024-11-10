Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Краснодара» в концовке игры с «Рубином»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об отменённом голе в концовке матча 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Это называется опасное нападение. Игрок «Краснодара» высоко поднял ногу – и попал по голени соперника. Это фол и жёлтая карточка. Сперцян катился под мяч и поднимал ногу вверх. Это нельзя назвать игрой в мяч – он катился в безрассудной манере. VAR в лице Кукуяна правильно позвал Карасёва, который момент не видел, так как обзор ему был перекрыт двумя игроками. Но второй ассистент момент мог хорошо оценить этот эпизод. По итогам гол «Краснодара» отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.