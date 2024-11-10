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Камоцци: работа Амарала в «Спартаке» — нормальное управление, усеянное ошибками

Камоцци: работа Амарала в «Спартаке» — нормальное управление, усеянное ошибками
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

«Думаю, работа Амарала в «Спартаке» — нормальное управление, усеянное множеством ошибок. Как и с другими директорами после ухода Измайлова из клуба», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора красно-белых по взаимному соглашению сторон. Специалист проработал в этой должности с декабря 2023 года.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной и Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков после 15 игр.

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