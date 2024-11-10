Александр Мостовой: Бонгонда загубил посторонний человек. Как его звали? Абаскаль?

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о нынешней карьере полузащитника московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«Бонгонда же загубил тот посторонний человек, который был в «Спартаке» два года. Как его звали? Абаскаль? Бонгонда же при нём посадили в запас, хотя он в первых играх показал, что является сильным футболистом. С его скоростью и левой ногой он выделялся. А потом что-то было не то. Может, потом его начали учить не по-футбольному. А Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист. С первых игр включил в состав», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.