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Александр Мостовой: Бонгонда загубил посторонний человек. Как его звали? Абаскаль?

Александр Мостовой: Бонгонда загубил посторонний человек. Как его звали? Абаскаль?
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о нынешней карьере полузащитника московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«Бонгонда же загубил тот посторонний человек, который был в «Спартаке» два года. Как его звали? Абаскаль? Бонгонда же при нём посадили в запас, хотя он в первых играх показал, что является сильным футболистом. С его скоростью и левой ногой он выделялся. А потом что-то было не то. Может, потом его начали учить не по-футбольному. А Станкович сразу разобрался, что это хороший футболист. С первых игр включил в состав», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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