«Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» в результативном матче Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Айнтрахт» одержал победу со счетом 3:2.