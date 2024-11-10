«Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» в результативном матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Айнтрахт» одержал победу со счетом 3:2.
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