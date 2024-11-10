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«Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» в результативном матче Бундеслиги

«Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» в результативном матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Айнтрахт» одержал победу со счетом 3:2.

Германия — Бундеслига . 10-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Экитике – 45'     0:2 Браун – 55'     0:3 Мармуш – 62'     1:3 Вагноман – 87'     2:3 Вольтемаде – 90'    
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