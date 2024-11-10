Червиченко: меня ничем не впечатляет Станкович в «Спартаке», даже Николич лучше

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Меня ничем не впечатляет Станкович. Мне кажется, что при Абаскале «Спартак» играл, как получится. Так же играют и при этом тренер. Никаких интересных решений. Может, кто более профессионален в футболе что-то видит, но я, читая и слушая специалистов, пока ни от кого не услышал, что Станкович привнёс в «Спартак» что-то такое, чего не было до него. Половина закончивших играть футболистов, может пропагандировать тактику «бег-беги»: покажите всё на что вы способны. Этому много ума не надо.

Лучше при Станковиче не стало, в отличие от других команд. Насколько при Галактионове изменился «Локомотив». В числе записных лидеров у нас «Динамо», которое ещё несколько лет назад барахталось в середине и даже вылетало в Первую лигу. А сейчас всех удивляет, что «Динамо» не борется за золото. Даже идущий ниже «Спартака» ЦСКА… Николич лучше Станковича», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.