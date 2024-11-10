«Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 13-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Агуэрд, Муньос, Бекер, Субименди, Сучич, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Лопес.

После 12 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.