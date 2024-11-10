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«Это смешно». Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался об отмене гола «Рубину»

«Это смешно». Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался об отмене гола «Рубину»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отмене гола «Рубину» (1:1) в очном матче 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

«Начали плохо, небрежно играли, упускали футболистов, потом заработали пенальти. Но после 30-й минуты стали создавать моменты, во втором тайме убрали недочёты, контролировали матч во втором тайме, забили победный гол. Я считаю это чистый гол. Он играет в мяч, по касательной задевает потом соперника. В Лиге чемпионов и в Англии это был бы чистый гол. Это смешно, Карасёв, если бы судил в Европе, он бы 100 из 100 таких засчитал», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 87-й минуте отличился игрок «Краснодар» Олакунле Олусегун, но его гол был отменён.

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