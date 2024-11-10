Результаты матчей РПЛ 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, прошли матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 10 ноября:

«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:2;

«Спартак» — «Акрон» — 4:0;

«Ахмат» — «Зенит» — 1:2;

«Рубин» — «Краснодар» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).