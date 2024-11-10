Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

Завершился 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.
Суббота, 9 ноября:
«Локомотив» — «Факел» — 2:1;
«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 2:1;
«Ростов» — «Химки» — 3:1;
«Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» — 3:1.
Воскресенье, 10 ноября:
«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:2;
«Спартак» — «Акрон» — 4:0;
«Ахмат» — «Зенит» — 1:2;
«Рубин» — «Краснодар» — 1:1.
Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).