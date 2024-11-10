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«Интер» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Интер» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Серии А
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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Матч начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Перерыв
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 23'     1:1 Чалханоглу – 43'    

Стартовые составы играющих команд:

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Думфрис, Тюрам, Мартинес.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Замбо Ангисса, Мактоминей, Гилмор, Политано, Кварацхелия, Лукаку.

«Интер» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 24 очка после 11 матчей. «Наполи» находится на чётвертом месте. Команда имеет в своём активе 25 очков после аналогичного количества матчей.

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