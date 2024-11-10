«Жирона» победила «Хетафе», «Атлетик» и «Вальядолид» поделили очки в матче Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. «Жирона» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил полузащитник «Жироны» Янхель Эррера с передачи Брайана Хиля.

После этой победы «Жирона» набрала 18 очков. Команда занимает девятое место после 13 матчей. «Хетафе» с 10 очками идёт 17-м.

В параллельном матче встречались «Вальядолид» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Итоговый результат — 1:1.