«Жирона» победила «Хетафе», «Атлетик» и «Вальядолид» поделили очки в матче Ла Лиги
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Завершился матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Колисеум» в Хетафе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. «Жирона» одержала победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Эррера – 42'
Единственный гол в матче на 42-й минуте забил полузащитник «Жироны» Янхель Эррера с передачи Брайана Хиля.
После этой победы «Жирона» набрала 18 очков. Команда занимает девятое место после 13 матчей. «Хетафе» с 10 очками идёт 17-м.
В параллельном матче встречались «Вальядолид» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Моро – 79' 1:1 Гурусета – 90+4'
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