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Алекса Джурасович: Лончар называет Дзюбу дедом, а Артём шутит, что у него большой нос

Алекса Джурасович: Лончар называет Дзюбу дедом, а Артём шутит, что у него большой нос
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович после разгромного поражения от московского «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ высказался об уровне чемпионата России, шутках партнёра по команде Артёма Дзюбы и лучшей игре первого круга лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

— Прошла половина чемпионата. Подведите его итоги для команды и лично для вас.
— Лично для меня результат первого круга позитивный. Хотя, конечно, всегда можно играть лучше. Но я доволен. У нас были большие победы.

— Как оцените уровень РПЛ?
— Я приехал из Сербии, и по сравнению с нашей лигой здесь более интенсивный футбол с более высокими силовыми показателями. Любая ошибка сразу же наказывается.

— Какой матч в первом круге могли бы отметить, как лучший для «Акрона»?
— Лично мне самые большие эмоции принесла победа над «Ростовом» (2:0). Ну и, конечно, отмечу дерби с «Крыльями Советов» (2:0).

Артём Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнёрам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?
— Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его дед. Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артёма.

— Дзюба — известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?
— Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.

— Это правда?
— У нас у обоих большие носы. Но иногда мне кажется, что его нос больше (смеётся), — приводит слова Джурасовича «Евро-Футбол.Ру».

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