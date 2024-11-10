Алекса Джурасович: Лончар называет Дзюбу дедом, а Артём шутит, что у него большой нос

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович после разгромного поражения от московского «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ высказался об уровне чемпионата России, шутках партнёра по команде Артёма Дзюбы и лучшей игре первого круга лиги.

— Прошла половина чемпионата. Подведите его итоги для команды и лично для вас.

— Лично для меня результат первого круга позитивный. Хотя, конечно, всегда можно играть лучше. Но я доволен. У нас были большие победы.

— Как оцените уровень РПЛ?

— Я приехал из Сербии, и по сравнению с нашей лигой здесь более интенсивный футбол с более высокими силовыми показателями. Любая ошибка сразу же наказывается.

— Какой матч в первом круге могли бы отметить, как лучший для «Акрона»?

— Лично мне самые большие эмоции принесла победа над «Ростовом» (2:0). Ну и, конечно, отмечу дерби с «Крыльями Советов» (2:0).

— Артём Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнёрам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?

— Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его дед. Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артёма.

— Дзюба — известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?

— Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.

— Это правда?

— У нас у обоих большие носы. Но иногда мне кажется, что его нос больше (смеётся), — приводит слова Джурасовича «Евро-Футбол.Ру».