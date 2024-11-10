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«Вы серьёзно сейчас?» В «Краснодаре» отреагировали на отменённый гол в матче с «Рубином»

«Вы серьёзно сейчас?» В «Краснодаре» отреагировали на отменённый гол в матче с «Рубином»
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В «Краснодаре» прокомментировали отменённый гол в ворота «Рубина» (1:1) в очном матче 15-го тура РПЛ. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

«Ребята, вы серьёзно сейчас? Просто отобран возможный победный гол. Снова ничья, гол Олусегуна не засчитан», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 87-й минуте отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун, но его гол был отменён.

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