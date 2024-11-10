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В РФС прокомментировали отстранение арбитра Безбородова до лета

В РФС прокомментировали отстранение арбитра Безбородова до лета
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев заявил, что судья Владислав Безбородов ввёл в заблуждение дисциплинарную комиссию судейского комитета РФС.

— Является доказанным факт того, что Безбородов вёл переписку и насколько этот пункт был ключевым при решении об отстранении?
— Этот пункт являлся ключевым. На отправленный запрос из дисциплинарного комитета Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал комментарии. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, введение в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание.

— Это могла быть интернет-шутка?
— Шутки в интернете подразумевают отстранение от двух матчей до конца сезона. Здесь была не совсем удачная шутка, так как она касалось непосредственно матча Безбородова. При этом имел место быть комментарий о коллегах, это минимум неэтично.

— Если бы он сразу признался, то наказание было бы другое?
— Да. Сама ситуация, к сожалению, является дурацкой, но не является её причиной. Для судей такое поведение является, мягко говоря, не лучшим, — сказал Каманцев в эфире «Матч ТВ».

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