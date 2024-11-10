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Бакаев — о своём удалении в игре со «Спартаком»: я до сих пор на эмоциях

Бакаев — о своём удалении в игре со «Спартаком»: я до сих пор на эмоциях
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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о своём удалении в матче 15-го тура РПЛ с московским «Спартаком», который завершился со счётом 4:0 в пользу красно-белых. Бакаев получил две жёлтые карточки за минуту.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

Странное решение. Я до сих пор на эмоциях. Получается, я отнимаю мяч, и у нас должна идти контратака. Судья свистит и говорит, наш игрок лежит, и если бы я не свистнул, была бы контратака, но при этом он свистит, когда я чисто отнимаю мяч.

Я спрашиваю судью: «Я фолил?» Он говорит: «Нет». Но при этом мяч остается не у нас. Мы проигрываем 0:4, зачем он нас душит, я не могу понять? Потом он дает желтую карточку, мы пообщались, все нормально. Я такой человек, который ощущает атмосферу на стадионе, и решил похлопать болельщикам в ответ на то, что они хлопали моей желтой карточке. Мой жест не был адресован судье», — приводит слова Бакаева «Евро-Футбол.Ру».

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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