Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 10 ноября

Результаты матчей АПЛ 10 ноября
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, прошли матчи 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 10 ноября:

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 3:0;
«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:3;
«Тоттенхэм» — «Ипсвич Таун» — 1:2;
«Челси» — «Арсенал» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 28 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (4), «Вулверхэмптон» (6) и «Кристал Пэлас» (7).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в лондонском дерби АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android