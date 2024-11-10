Результаты матчей АПЛ 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, прошли матчи 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 10 ноября:

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» — 3:0;

«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:3;

«Тоттенхэм» — «Ипсвич Таун» — 1:2;

«Челси» — «Арсенал» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 28 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (4), «Вулверхэмптон» (6) и «Кристал Пэлас» (7).