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Президент РПЛ анонсировал новую программу, направленную на увеличение посещаемости матчей

Президент РПЛ анонсировал новую программу, направленную на увеличение посещаемости матчей
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев анонсировал новую программу РПЛ, касающуюся увеличения посещаемости матчей в чемпионате.

«Я хочу сказать, что РПЛ остаётся самым посещаемым спортивным мероприятием страны с точки зрения средней посещаемости. Причём с хорошим запасом. Цифры, которые колеблются от 11 до 12 тыс. человек на матче, с учётом всех имеющихся сложностей, это рабочие цифры. Но мы хотим большего, хотим двигаться вперёд.

В ближайшее время проанонсируем новую программу РПЛ совместно с нашим партнёром, направленную на увеличение посещаемости отдельных матчей», — приводит слова Алаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в 2022 году Алаев был единогласно избран на пост президента Российской Премьер-Лиги сроком на пять лет. Ранее он также заявлял, что в декабре этого года состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором планируется обсуждение корректировок нынешнего штаба организации.

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