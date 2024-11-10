Корнеев — об Амарале: в «Спартаке» игроки, которые даже не близки к чемпионству

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался по поводу увольнения специалиста московского «Спартака» Томаша Амарала.

— Что-то очень серьёзное должно произойти, чтобы случилась такая отставка. Я не берусь утверждать, какие были причины.

— Говорят о недовольстве работой на трансферном рынке этим летом.

— Ну, понятно. Не знаю, сколько игроков было приобретено, но только [Эсекьель] Барко реально соответствует. Но если мы возьмём, за сколько он был куплен, — огромные деньги. Он будет стоить «Спартаку» в районе € 35 млн в целом. Это запасной игрок «Ривер Плейт». Хороший игрок, но кто ещё купит за такие деньги, если не «Спартак»? Не знаю, как он убедил их это сделать.

— Уход Амарала закономерен?

— По мне, да, если брать проделанную работу — игроки, которые даже близко не стоят под задачу стать чемпионом. А для чего ты в «Спартаке»? Для чего приехал? Ты выстраиваешь какие то стратегии, как сказал в первом интервью. Но мы видим, что стратегия вообще не бьётся. Если ты начал свою стратегию, так привози прекрасных игроков на продажу. Но это же не так. Мы видим, что происходили какие-то непонятные вещи, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».