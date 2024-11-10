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«Достойно преодолели неприятности». Игрок «Зенита» Мантуан — о победе над «Ахматом»

«Достойно преодолели неприятности». Игрок «Зенита» Мантуан — о победе над «Ахматом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'     1:1 Мантуан – 9'     1:2 Кассьерра – 21'    
Удаления: Камилов – 90+5' / нет

— Матч вышел очень тяжёлым. Из-за чего, на ваш взгляд?
— Думаю, в том числе из-за того, что мы вышли на поле немного несобранными — и по сути начали встречу, уступая в счёте, а это всегда очень сложно. К счастью, нам удалось справиться с этим и быстро перевернуть игру. Поле тоже доставило нам много трудностей, оно больше подходило стилю хозяев — выносам вперёд, игре на вторых мячах. Считаю, мы достойно преодолели все эти неприятности, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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