«Достойно преодолели неприятности». Игрок «Зенита» Мантуан — о победе над «Ахматом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

— Матч вышел очень тяжёлым. Из-за чего, на ваш взгляд?

— Думаю, в том числе из-за того, что мы вышли на поле немного несобранными — и по сути начали встречу, уступая в счёте, а это всегда очень сложно. К счастью, нам удалось справиться с этим и быстро перевернуть игру. Поле тоже доставило нам много трудностей, оно больше подходило стилю хозяев — выносам вперёд, игре на вторых мячах. Считаю, мы достойно преодолели все эти неприятности, — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.