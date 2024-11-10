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«Достаточно неплохо». Полузащитник «Зенита» Мантуан — об итогах первого круга РПЛ

«Достаточно неплохо». Полузащитник «Зенита» Мантуан — об итогах первого круга РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан после матча 15-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1) высказался об итогах первого круга чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'     1:1 Мантуан – 9'     1:2 Кассьерра – 21'    
Удаления: Камилов – 90+5' / нет

«Достаточно неплохо. К сожалению, мы потерпели одно поражение и один или два раза сыграли вничью, если не ошибаюсь. Но в целом это был хороший первый круг, другие команды тоже показали хорошую игру. В этом сезоне борьба в чемпионате особенно напряжённая, и, думаю, она останется такой до самого конца. Уверен, мы продолжим в том же духе, будем упорно работать, добиваться побед и вернёмся на первую строчку — туда, где и должен быть «Зенит», — приводит слова Мантуана пресс-служба сине-бело-голубых.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.

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