«Достаточно неплохо». Полузащитник «Зенита» Мантуан — об итогах первого круга РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан после матча 15-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:1) высказался об итогах первого круга чемпионата России.

«Достаточно неплохо. К сожалению, мы потерпели одно поражение и один или два раза сыграли вничью, если не ошибаюсь. Но в целом это был хороший первый круг, другие команды тоже показали хорошую игру. В этом сезоне борьба в чемпионате особенно напряжённая, и, думаю, она останется такой до самого конца. Уверен, мы продолжим в том же духе, будем упорно работать, добиваться побед и вернёмся на первую строчку — туда, где и должен быть «Зенит», — приводит слова Мантуана пресс-служба сине-бело-голубых.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.