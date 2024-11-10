Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор гостевой победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре

Видеообзор гостевой победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Под занавес первого тайма счёт в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев восстановил равновесие. На 84-й минуте защитник Данил Круговой забил победный мяч ЦСКА в матче.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.

Материалы по теме
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android