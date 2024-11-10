Видеообзор гостевой победы ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-синих.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Под занавес первого тайма счёт в матче открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев восстановил равновесие. На 84-й минуте защитник Данил Круговой забил победный мяч ЦСКА в матче.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 15 матчей. ЦСКА заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.