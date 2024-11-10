Генич отреагировал на отменённый гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином» в РПЛ
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Комментатор Константин Генич высказался об отменённом голе «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв (Москва).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18' 1:1 Черников – 53'
«Видимо, Карасёв вспомнил, что не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо». Вот вернул должок», — написал Генич в телеграм-канале.
На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 31-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не смог его реализовать. На 53-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. На 87-й минуте отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун, но его гол был отменён.
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