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Сергей Семак оценил результаты «Зенита» в первом круге текущего сезона РПЛ

Сергей Семак оценил результаты «Зенита» в первом круге текущего сезона РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах своей команды по итогам 15 туров текущего сезона РПЛ, а также поделился мнением о влиянии травм игроков на турнирное положение.

«Что касается набранных очков, это неплохой результат, конечно. Но и другие команды — кто-то опережает, кто-то не отстаёт. 30 очков набрать после первого круга — это хороший результат.

Что касается травмированных, то, конечно, когда лидеры получают травмы, те игроки, которые напрямую влияют на результат — это и Глушенков, и Вендел, и другие игроки на том или ином этапе выпадают… Это добавляет проблем и головной боли тренерам. Но мы работаем для того, чтобы искать решения, заменять. В первую очередь, чтобы не страдал результат. С другой стороны, у нас не 10 человек играет, а 20-23 полевых игрока на сезон в заявке. Естественно, все должны быть готовы в определённый момент помочь. Поэтому пока всё в обычном режиме, стараемся работать», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.

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