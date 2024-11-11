Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» в матче с «Ахматом» в 15-м туре РПЛ со счётом 2:1.

«Неудачно для нас началась игра, пропустили быстрый гол, но потом правильно отреагировали и забили два хороших мяча. Что касается второго тайма, здесь уже «Ахмат» пошёл вперёд большими силами, владел территориальным преимуществом. То пространство, которое было у нас, мы, к сожалению, не смогли использовать для быстрых контратак. А те моменты, которые у нас были, мы не реализовали.

Могли выиграть и крупнее, но и «Ахмат» мог сравнять счёт — в самом конце очень хороший момент был, и в целом они имели очень хорошие подходы. Игра достаточно сложно складывалась для нас. Не хватало немножко свежести, движения, поле тяжёлое было, но я рад, что в такой сложной игре смогли победить», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На второй минуте защитник «Ахмата» Арсен Адамов открыл счёт. На девятой минуте нападающий Густаво Мантуан забил ответный мяч «Зенита». На 21-й минуте нападающий Матео Кассьерра вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте был удалён полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав девять очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.