В «Динамо» Махачкала высказались об игре Гамида Агаларова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре нападающего своей команды Гамида Агаларова в этом сезоне.

«Нас тоже радует Гамид, потому что после успешного периода в «Уфе» он слишком длительное время выпадал из игры. Сложно сказать почему. У каждого клуба, в каждой команде есть своя жизнь. Не только тренировка, не только игра, но и другие стороны жизни коллектива влияют на игроков.

Важно было, чтобы он не потерял уверенность, но у него характер боевой, спортивный. Поэтому я думаю, что Агаларов еще добавит со временем, резерва для этого хватает», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

О переходе Агаларова «Динамо» Махачкала объявило 21 августа. Ранее футболист выступал за «Ахмат». Агаларов в текущем сезоне сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.