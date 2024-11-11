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Интер — Наполи, результат матча 12-го тура Серии А, счёт — 1:1, 11 ноября 2024 года

«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 12-го тура Серии А
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Завершился матч 12-го тура Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 23'     1:1 Чалханоглу – 43'    

На 23-й минуте забил полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. На 43-й минуте отличился хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу. На 74-й минуте Чалханоглу не забил с пенальти.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 25 очков после 12 матчей. «Наполи» находится на первом месте. Команда имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества матчей.

Ранее завершился ещё один матч 12-го тура Серии А, в котором встречались «Монца» и «Лацио». «Лацио» одержал победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Дзакканьи – 36'    
Турнирная таблица Серии А
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