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Реал Сосьедад — Барселона, результат матча 13-го тура Ла Лиги, счёт 1:0, 10 ноября 2024 года

«Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Гильермо Куадра Фернандес (Испания). «Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» со счётом 1:0.

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

Единственный гол в матче на 33-й минуте забил нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер, которому ассистировал полузащитник Лука Сучич.

После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 18 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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