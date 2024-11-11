«Лион» дома обыграл «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Сент-Этьен». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. «Лион» одержал победу со счётом 1:0.

На 29-й минуте отличился нападающий «Лиона» Александр Ляказетт с передачи полузащитника Корентина Толиссо. В матче было показано пять жёлтых карточек.

«Лион» после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 очками. «Сент-Этьен» с 10 очками располагается на 16-м месте. Турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», у которого 29 очков после 11 игр.