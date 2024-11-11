Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» дома обыграл «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

«Лион» дома обыграл «Сент-Этьен» в матче Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Сент-Этьен». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. «Лион» одержал победу со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Ляказетт – 29'    

На 29-й минуте отличился нападающий «Лиона» Александр Ляказетт с передачи полузащитника Корентина Толиссо. В матче было показано пять жёлтых карточек.

«Лион» после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 очками. «Сент-Этьен» с 10 очками располагается на 16-м месте. Турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», у которого 29 очков после 11 игр.

Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
«Гавр» разгромно проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1, Кузяев вышел на поле на 80-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android