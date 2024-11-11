Шалимов высказался об отмене гола «Краснодара» в ворота «Рубина» в конце матча

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал отменённый гол «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1). На 87-й минуте арбитр встречи отменил гол Олакунле Олусегуна после просмотра видеоповтора, зафиксировав нарушение правил у Эдуарда Сперцяна.

«Мне непонятны разговоры — недостаточное касание, недостаточный наступ. Если касание есть, то это фол. Сейчас весь «Рубин» будет орать, что это фол, весь «Краснодар» будет кричать, что это чистый гол», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. «Рубин» занимает седьмое место, набрав 19 очков.

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