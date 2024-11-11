Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче с «Акроном»

Вчера, 10 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился победой красно-белых со счётом 4:0.

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На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий красно-белых Тео Бонгонда. На 58-й минуте преимущество «Спартака» укрепил нападающий Манфред Угальде. На 63-й минуте Бонгонда оформил дубль. На 74-й минуте Угальде забил четвёртый гол хозяев в матче, также оформив дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.