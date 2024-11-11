«Барселона» повторила личный статистический антирекорд в Ла Лиге за последние 10 лет

«Барселона» впервые с 2014 года не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника во время матча чемпионата Испании. Это произошло во время игры 13-го тура с «Реалом Сосьедад» (0:1).
В последний раз подобное случалось у «Барселоны» в матче с «Малагой» в сентябре 2014 года, сообщает OptaJose в социальной сети X
После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. Команда прервала четырёхматчевую победную серию в чемпионате Испании.
«Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, записав в свой актив 18 очков.
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