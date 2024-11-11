Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» повторила личный статистический антирекорд в Ла Лиге за последние 10 лет

«Барселона» повторила личный статистический антирекорд в Ла Лиге за последние 10 лет
Комментарии

«Барселона» впервые с 2014 года не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника во время матча чемпионата Испании. Это произошло во время игры 13-го тура с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

В последний раз подобное случалось у «Барселоны» в матче с «Малагой» в сентябре 2014 года, сообщает OptaJose в социальной сети X

После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. Команда прервала четырёхматчевую победную серию в чемпионате Испании.

«Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, записав в свой актив 18 очков.

Материалы по теме
«Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android