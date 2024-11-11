Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей итальянской Серии А 10 ноября

Результаты матчей итальянской Серии А 10 ноября
Комментарии

Вчера, 10 ноября, прошли пять матчей 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 10 ноября:

«Аталанта» — «Удинезе» — 2:1;
«Рома» — «Болонья» — 2:3;
«Фиорентина» — «Верона» — 3:1;
«Монца» — «Лацио» — 0:1;
«Интер» — «Наполи» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 26 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает «Фиорентина». В зоне вылета располагаются «Монца» (8), «Лечче» (9), «Венеция» (8).

Материалы по теме
Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ»
Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android