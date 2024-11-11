Результаты матчей итальянской Серии А 10 ноября

Вчера, 10 ноября, прошли пять матчей 12-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 10 ноября:

«Аталанта» — «Удинезе» — 2:1;

«Рома» — «Болонья» — 2:3;

«Фиорентина» — «Верона» — 3:1;

«Монца» — «Лацио» — 0:1;

«Интер» — «Наполи» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 26 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает «Фиорентина». В зоне вылета располагаются «Монца» (8), «Лечче» (9), «Венеция» (8).