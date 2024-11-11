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Бенфика – Порту, результат матча 10 ноября 2024, счет 4:1, чемпионат Португалии

Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту» в чемпионате Португалии
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Завершился матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Порту». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Португалия — Примейра . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
4 : 1
Порту
Порту
1:0 Фернандес – 30'     1:1 Омородион – 44'     2:1 Ди Мария – 56'     3:1 Перес – 61'     4:1 Ди Мария – 82'    

В составе «Бенфики» дубль оформил Анхель Ди Мария и ещё один гол на свой счёт записал Альваро Фернандес. Также автогол на счету защитника «Порту» Патрисио Переса.

Единственный гол в составе гостей забил Саму Омородион.

«Бенфика» продлила победную серию в чемпионате Португалии до шести матчей. «Порту», в свою очередь, прервал победную серию, которая длилась шесть матчей.

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