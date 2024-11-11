Флик объяснил поражение «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1).
«Мы могли бы сыграть лучше, как в первые несколько минут, но мы не смогли сохранить динамику и не создали достаточно моментов. Мы хорошо взаимодействовали, владели мячом, но затем у нас начались проблемы, и в результате они забили гол. В последней части мы принимали неправильные решения. Сегодня мы были не такими острыми, как в другие дни. Конечно, нам не хватало Ямаля. Он качественный футболист, это очевидно», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».
«Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей.
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