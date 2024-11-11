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Флик объяснил поражение «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании

Флик объяснил поражение «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

«Мы могли бы сыграть лучше, как в первые несколько минут, но мы не смогли сохранить динамику и не создали достаточно моментов. Мы хорошо взаимодействовали, владели мячом, но затем у нас начались проблемы, и в результате они забили гол. В последней части мы принимали неправильные решения. Сегодня мы были не такими острыми, как в другие дни. Конечно, нам не хватало Ямаля. Он качественный футболист, это очевидно», — приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей.

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