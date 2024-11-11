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Результаты матчей Первой лиги 10 ноября

Результаты матчей Первой лиги 10 ноября
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Вчера, 10 ноября, состоялись четыре матча 18-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 10 ноября:

«СКА-Хабаровск» — «Уфа» — 1:0;
«Шинник» — «Урал» — 0:2;
«Тюмень» — «Черноморец» — 1:4;
«Родина» — «Чайка» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо», набравшее 36 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая также 36 очков. Третье место с 30 очками занимает «Урал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Уфа» (17) и «Алания» (18).

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