Результаты матчей Бундеслиги 10 ноября

Вчера, 10 ноября, прошли три матча 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 10 ноября:

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 0:0;

«Штутгарт» — «Айнтрахт» — 2:3;

«Хайденхайм» — «Вольфсбург» — 1:3.

Возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 26 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший 21 очко. Третье место с 20 очками занимает «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (2), «Хольштайн Киль» (5) и «Санкт-Паули» (8).