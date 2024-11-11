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Результаты матчей чемпионата Испании 10 ноября

Результаты матчей чемпионата Испании 10 ноября
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10 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Испании, результаты матчей 10 ноября

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:0
«Вальядолид» — «Атлетик» Б – 1:1
«Хетафе» — «Жирона» — 0:1
«Мальорка» — «Атлетико» — 0:1
«Бетис» — «Сельта» — 2:2

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 27 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 26 очков.

В топ-5 входят «Вильярреал» и «Осасуна», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.

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