Вступление Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается — ESPN

Официальное вступление 39-летнего португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается, сообщает ESPN.

По данным источника, Аморим должен прибыть в Манчестер в понедельник, но он всё ещё ждёт официального разрешения, чтобы начать работу. Сейчас португалец ожидает подтверждения его визы.

Сам «Манчестер Юнайтед» не ожидает никаких проблем с документами Аморима, однако, до тех пор, пока не будет получено подтверждение, Аморим не сможет приступить к своим официальным обязанностям, включая тренировочные занятия.

Изначально предполагалось, что специалист приступит к работе с командой 11 ноября.

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