Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вступление Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается — ESPN

Вступление Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается — ESPN
Комментарии

Официальное вступление 39-летнего португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается, сообщает ESPN.

По данным источника, Аморим должен прибыть в Манчестер в понедельник, но он всё ещё ждёт официального разрешения, чтобы начать работу. Сейчас португалец ожидает подтверждения его визы.

Сам «Манчестер Юнайтед» не ожидает никаких проблем с документами Аморима, однако, до тех пор, пока не будет получено подтверждение, Аморим не сможет приступить к своим официальным обязанностям, включая тренировочные занятия.

Изначально предполагалось, что специалист приступит к работе с командой 11 ноября.

Материалы по теме
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Истории
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android