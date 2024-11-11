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Винисиус — о неудачах «Реала»: теперь Анчелотти нашёл решение

Винисиус — о неудачах «Реала»: теперь Анчелотти нашёл решение
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор считает, что команда нашла свою игру.

«Я нахожусь в своей лучшей форме. Надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев. Теперь тренер нашёл решение», – приводит слова Винисиуса Marca.

Ранее «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Милана» со счётом 1:3 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Также «сливочные» проиграли «эль класико» с «Барселоной». Игра завершилась с разгромным счётом 0:4.

После 13 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков.

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