Тренер «Барселоны»: не уверен, что Ямаль вернётся в состав после международного перерыва

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о травмированном нападающем Ламине Ямале.

«Я не уверен, что Ламин вернётся после перерыва на международные матчи. Надеюсь, что сегодня мы сможем узнать немного больше о его состоянии, но у нас пока нет ничего ясного. Как только узнаем, мы дадим вам знать», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, Ямаль получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). У футболиста выявили мышечную травму левой ноги.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.