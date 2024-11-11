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Нкунку может покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нкунку может покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему лондонского «Челси» Кристоферу Нкунку.

Как сообщает L'Équipe, француз недоволен своим положением в Лондоне из-за нехватки игрового времени. За ситуацией следит «МЮ», рассматривающий возможность подписания игрока в случае его доступности в предстоящих трансферных окнах.

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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