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«Впереди битвы с Брунеем и Сирией». Круговой — после победы ЦСКА в матче с «Крыльями»

«Впереди битвы с Брунеем и Сирией». Круговой — после победы ЦСКА в матче с «Крыльями»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу московской команды в матче 15-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Игрок отличился голом на 84-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Очень рад голу. Очень-очень рад победе. Очень-очень-очень рад, что уходим на перерыв сборных в хорошем настроении. Впереди битвы с Брунеем и Сирией», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

ЦСКА заработал 27 очков по итогам 15 туров и располагается на шестой строчке.

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