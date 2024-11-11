«Впереди битвы с Брунеем и Сирией». Круговой — после победы ЦСКА в матче с «Крыльями»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу московской команды в матче 15-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Игрок отличился голом на 84-й минуте.

«Очень рад голу. Очень-очень рад победе. Очень-очень-очень рад, что уходим на перерыв сборных в хорошем настроении. Впереди битвы с Брунеем и Сирией», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

ЦСКА заработал 27 очков по итогам 15 туров и располагается на шестой строчке.

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