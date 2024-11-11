Результаты матчей чемпионата Франции 10 ноября

10 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, результаты матчей 10 ноября

«Лион» — «Сент-Этьен» — 1:0

«Ренн» — «Тулуза» — 0:2

«Гавр» — «Реймс» — 0:3

«Монпелье» — «Брест» — 3:1

«Ницца» — «Лилль» — 2:2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 29 очков. На втором месте располагается «Монако», набрав 23 очка. На третьем месте находится «Марсель» (20 очков). Следом идут «Лилль» и «Лион», которые набрали 19 и 18 очков соответственно.

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